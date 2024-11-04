"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan İstanbul Maratonu'nda iş insanı Caroline Koç ve Ümit Boyner derneklerine destek için koştular.
Giriş: 04 Kasım 2024 Pazartesi
ÜMİT BOYNER
CAROLINE KOÇ
ZEYNEP, MİNA ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
GENEL
GENEL
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
Maratonun özel destekçileri...
"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan İstanbul Maratonu'nda iş insanı Caroline Koç ve Ümit Boyner derneklerine destek için koştular.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.