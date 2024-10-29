Berrin Zorlu yakın dostlarıyla seyahate çıkarak Peru'ya gitti.
Giriş: 29 Ekim 2024 Salı
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU, HANDE SEZER PEKCAN
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
HANDE SEZER PEKCAN
HANDE SEZER PEKCAN
HANDE SEZER PEKCAN
HANDE SEZER PEKCAN
Dostlarıyla Peru'yu gezdi
Berrin Zorlu yakın dostlarıyla seyahate çıkarak Peru'ya gitti.
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