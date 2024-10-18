Çocukların ve bireylerin daha üretken, çağdaş, demokrat ve çoğulcu bir topluma kavuşmaları için faaliyetlerini sürdüren İYİ Kİ Vakfı, ilk projesini özel bir gecede seçti.
Giriş: 18 Ekim 2024 Cuma
FÜSUN-SİNAN KURAN
FÜSUN KURAN, LEVENT ERDEN
JAKLİN GÜNER
ÖZLEM GÜSAR
BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
İyi Ki Vakfı’ndan özel gece...
Çocukların ve bireylerin daha üretken, çağdaş, demokrat ve çoğulcu bir topluma kavuşmaları için faaliyetlerini sürdüren İYİ Kİ Vakfı, ilk projesini özel bir gecede seçti.
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