Zeytin hasadı yaptılar

Türkiye'yi karış karış gezerek sokakların ve çevrenin temiz tutulması, atıkların doğru yönetimi, çevre bilincinin artırılması için çalışmalarını sürdüren ATMA Derneği üyeleri Balıkesir'de zeytin hasadına katıldı.
Türkiye'yi karış karış gezerek sokakların ve çevrenin temiz tutulması, atıkların doğru yönetimi, çevre bilincinin artırılması için çalışmalarını sürdüren ATMA Derneği üyeleri Balıkesir'de zeytin hasadına katıldı.
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