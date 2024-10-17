Zeytin hasadı yaptılar

Türkiye'yi karış karış gezerek sokakların ve çevrenin temiz tutulması, atıkların doğru yönetimi, çevre bilincinin artırılması için çalışmalarını sürdüren ATMA Derneği üyeleri Balıkesir'de zeytin hasadına katıldı.

Giriş: 17 Ekim 2024 Perşembe

BİLGE KURU, ÖZNUR YAKIN VE PERVİN ERSOY ATMA DERNEĞİ ÜYELERİYLE BİRLİKTE BALIKESİR'E GİTTİ

DERNEĞİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI PERVİN ERSOY ZEYTİN TOPLAYARAK HASAT YAPTI.

ÖZNUR YAKIN'DA TOPLADIĞI ZEYTİNLERİ SEPETİNE DOLDURDU.

BİLGE KURU

PERVİN ERSOY

GENEL

GENEL

Zeytin hasadı yaptılar

Türkiye'yi karış karış gezerek sokakların ve çevrenin temiz tutulması, atıkların doğru yönetimi, çevre bilincinin artırılması için çalışmalarını sürdüren ATMA Derneği üyeleri Balıkesir'de zeytin hasadına katıldı.

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