Dağılan İngiliz müzik grubu One Direction üyesi şarkıcı Liam Payne, kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Giriş: 17 Ekim 2024 Perşembe
ONE DIRECTION
LIAM PAYNE
LIAM PAYNE
LIAM PAYNE
LIAM PAYNE
LIAM PAYNE
LIAM PAYNE
LIAM PAYNE
LIAM PAYNE
Liam Payne hayatını kaybetti
Dağılan İngiliz müzik grubu One Direction üyesi şarkıcı Liam Payne, kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
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