Yıllar sonra yeniden düzenlenen Victoria's Secret Şovu'nda ünlü top modeller; Adriana Lima, Alessandra Ambrosio ve Bella Hadid yeniden podyumda yürüdüler.
Giriş: 16 Ekim 2024 Çarşamba
ADRIANA LIMA
BELLA HADID
BEHATI PRINSLOO LEVINE
IRINA SHAYK
GIGI HADID
KATE MOSS
ISABELI FONTANA
Top modeller yeniden podyumda!
Yıllar sonra yeniden düzenlenen Victoria's Secret Şovu'nda ünlü top modeller; Adriana Lima, Alessandra Ambrosio ve Bella Hadid yeniden podyumda yürüdüler.
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