Sanatçı Rahşan Düren'in pentür ve duvar resmi çalışmalarından oluşan yedinci kişisel sergisi "Verwegenheit" sergisi sanat tutkunlarının beğenisine sunuldu.
Giriş: 16 Ekim 2024 Çarşamba
METE-RAHŞAN DÜREN
AYŞECAN, HÜSNÜ ÖZYEĞİN
ALİ-ARZU DÜRÜST
FERRUH KARAKAŞLI
ASLI EKŞİOĞLU
GENEL
Rahşan Düren’den “Verwegenheit” sergisi...
Sanatçı Rahşan Düren'in pentür ve duvar resmi çalışmalarından oluşan yedinci kişisel sergisi "Verwegenheit" sergisi sanat tutkunlarının beğenisine sunuldu.
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