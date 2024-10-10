Caroline Koç'un sahibi olduğu Selamlique Istanbul markası için kamera karşısına geçen Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, ünlü oyuncu Nejat İşler'in sorularını yanıtladı.
Giriş: 10 Ekim 2024 Perşembe
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
CAROLİNE, RAHMİ KOÇ
CAROLİNE KOÇ
CAROLİNE KOÇ
CAROLİNE KOÇ
CAROLİNE KOÇ
Koç, kamera karşısına geçti
Caroline Koç'un sahibi olduğu Selamlique Istanbul markası için kamera karşısına geçen Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, ünlü oyuncu Nejat İşler'in sorularını yanıtladı.
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