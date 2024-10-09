Cemiyet hayatının ünlü hanımları ocakbaşı davetinde bir araya gelerek lezzetli yemeklerin tadına baktılar.
Giriş: 09 Ekim 2024 Çarşamba
ARZU SABANCI
ŞEBNEM ÇAPA
EDA KOSİF
AHU ORAKÇIOĞLU
ASLI GÜMÜŞEL
Sosyete kebabçıda...
Cemiyet hayatının ünlü hanımları ocakbaşı davetinde bir araya gelerek lezzetli yemeklerin tadına baktılar.
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