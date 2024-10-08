Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, iki çocuğunun babası ASAP Rocky'nin 36 yaş doğum gününü kutlamaya giderken objektiflere yansıdı.
Giriş: 08 Ekim 2024 Salı
RIHANNA, ASAP ROCKY
RIHANNA, ASAP ROCKY
RIHANNA
RIHANNA
RIHANNA
RIHANNA
RIHANNA
RIHANNA
RIHANNA
Rihanna'dan ASAP Rocky'ye doğum günü kutlaması
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, iki çocuğunun babası ASAP Rocky'nin 36 yaş doğum gününü kutlamaya giderken objektiflere yansıdı.
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