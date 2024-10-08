İş dünyası Bebek'te...

Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş dünyasının ünlü isimlerinden Haluk Dinçer, Hamdi Akın ve Hasan Arat yürüyüş rotası Bebek oldu.

Giriş: 08 Ekim 2024 Salı

HALUK DİNÇER

HALUK DİNÇER

HASAN ARAT

HASAN ARAT

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

İş dünyası Bebek'te...

Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş dünyasının ünlü isimlerinden Haluk Dinçer, Hamdi Akın ve Hasan Arat yürüyüş rotası Bebek oldu.

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