Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş dünyasının ünlü isimlerinden Haluk Dinçer, Hamdi Akın ve Hasan Arat yürüyüş rotası Bebek oldu.
Giriş: 08 Ekim 2024 Salı
HALUK DİNÇER
HALUK DİNÇER
HASAN ARAT
HASAN ARAT
HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
İş dünyası Bebek'te...
Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş dünyasının ünlü isimlerinden Haluk Dinçer, Hamdi Akın ve Hasan Arat yürüyüş rotası Bebek oldu.
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