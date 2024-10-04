Stranger Things dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi, geçtiğimiz mayıs ayında gizlice evlenmişti. 2 Ekim'de İtalya'da bir düğün daha yapan ünlü çift, mutlu karelerini takipçileriyle paylaştı.
Giriş: 04 Ekim 2024 Cuma
MILLIE BOBY BROWN-JAKE BONGIOVI
MILLIE BOBY BROWN-JAKE BONGIOVI
MILLIE BOBY BROWN-JAKE BONGIOVI
MILLIE BOBY BROWN-JAKE BONGIOVI
MILLIE BOBY BROWN-JAKE BONGIOVI
MILLIE BOBY BROWN-JAKE BONGIOVI
MILLIE BOBY BROWN-JAKE BONGIOVI
MILLIE BOBY BROWN-JAKE BONGIOVI
MILLIE BOBY BROWN-JAKE BONGIOVI
İtalya'da görkemli düğün
Stranger Things dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi, geçtiğimiz mayıs ayında gizlice evlenmişti. 2 Ekim'de İtalya'da bir düğün daha yapan ünlü çift, mutlu karelerini takipçileriyle paylaştı.
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