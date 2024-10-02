Bettina Machler, ailesiyle birlikte geçirdiği yazı "Gelecek yaza kadar" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 02 Ekim 2024 Çarşamba
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
CAN HAKKO
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
"Gelecek yaza kadar"
Bettina Machler, ailesiyle birlikte geçirdiği yazı "Gelecek yaza kadar" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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