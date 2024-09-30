Paris'te çok özel parti...

Mert Alaş ve Nevbahar Koç'un ortaklığında kurulan içecek markası adına Paris'te çok özel bir davet gerçekleşti

Giriş: 30 Eylül 2024 Pazartesi

ADRIANA LIMA VE MERT ALAŞ, DÜNYACA ÜNLÜ İSMİN YER ALDIĞI PARTİDE SELFİE ÇEKTİ

ESRA TÜMEN VE NEVBAHAR KOÇ, PARİS'TEKİ PARTİDE EN ÇOK EĞLENEN İSİMLER ARASINDAYDI

NEVBAHAR KOÇ

NEVBAHAR KOÇ

 

NEVBAHAR KOÇ

 

NEVBAHAR KOÇ

 

NEVBAHAR KOÇ

 

NEVBAHAR KOÇ

 

Paris'te çok özel parti...

Mert Alaş ve Nevbahar Koç'un ortaklığında kurulan içecek markası adına Paris'te çok özel bir davet gerçekleşti

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