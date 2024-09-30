Mert Alaş ve Nevbahar Koç'un ortaklığında kurulan içecek markası adına Paris'te çok özel bir davet gerçekleşti
Giriş: 30 Eylül 2024 Pazartesi
ADRIANA LIMA VE MERT ALAŞ, DÜNYACA ÜNLÜ İSMİN YER ALDIĞI PARTİDE SELFİE ÇEKTİ
ESRA TÜMEN VE NEVBAHAR KOÇ, PARİS'TEKİ PARTİDE EN ÇOK EĞLENEN İSİMLER ARASINDAYDI
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
Paris'te çok özel parti...
Mert Alaş ve Nevbahar Koç'un ortaklığında kurulan içecek markası adına Paris'te çok özel bir davet gerçekleşti
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