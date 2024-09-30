Uzun süredir ortalarda görünmeyen Derin Mermerci ve Murat Aslan, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.
Giriş: 30 Eylül 2024 Pazartesi
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
Aşıklar Bebek'te ortaya çıktı
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Derin Mermerci ve Murat Aslan, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.
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