Barselona'dan İstanbul'a sanat...

Çağdaş sanat tutkunu Maya Bitargil, ünlü İspanyol görsel sanatçı Jaume Plensa ile bir araya gelerek nadide eserlerinin İstanbul'a getireleceğini sanatseverlere duyurdu.

Giriş: 27 Eylül 2024 Cuma

MAYA BİTARGİL, JAUME PLENSA

MAYA BİTARGİL

MAYA BİTARGİL

MAYA BİTARGİL

MAYA BİTARGİL

MAYA BİTARGİL

MAYA BİTARGİL

Barselona'dan İstanbul'a sanat...

Çağdaş sanat tutkunu Maya Bitargil, ünlü İspanyol görsel sanatçı Jaume Plensa ile bir araya gelerek nadide eserlerinin İstanbul'a getireleceğini sanatseverlere duyurdu.

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Barselona'dan İstanbul'a sanat...

Çağdaş sanat tutkunu Maya Bitargil, ünlü İspanyol görsel sanatçı Jaume Plensa ile bir araya gelerek nadide eserlerinin İstanbul'a getireleceğini sanatseverlere duyurdu.
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