Çağdaş sanat tutkunu Maya Bitargil, ünlü İspanyol görsel sanatçı Jaume Plensa ile bir araya gelerek nadide eserlerinin İstanbul'a getireleceğini sanatseverlere duyurdu.
Giriş: 27 Eylül 2024 Cuma
MAYA BİTARGİL, JAUME PLENSA
MAYA BİTARGİL
MAYA BİTARGİL
MAYA BİTARGİL
MAYA BİTARGİL
MAYA BİTARGİL
MAYA BİTARGİL
Barselona'dan İstanbul'a sanat...
Çağdaş sanat tutkunu Maya Bitargil, ünlü İspanyol görsel sanatçı Jaume Plensa ile bir araya gelerek nadide eserlerinin İstanbul'a getireleceğini sanatseverlere duyurdu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.