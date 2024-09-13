Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu'ndan ‘Bakış’ sergisi

Nazlı Keçili'nin kurucusu olduğu Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu'nda genç sanatçı Sera Çamaş'ın 'Bakış' isimli sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.

Giriş: 13 Eylül 2024 Cuma

NAZLI KEÇELİ

SERA ÇAMAŞ

ESRA DİNÇKÖK

NİLGÜN KEÇELİ

NİNA LODRİK

Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu'ndan ‘Bakış’ sergisi

Nazlı Keçili'nin kurucusu olduğu Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu'nda genç sanatçı Sera Çamaş'ın 'Bakış' isimli sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.

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