Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu'ndan ‘Bakış’ sergisi
Nazlı Keçili'nin kurucusu olduğu Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu'nda genç sanatçı Sera Çamaş'ın 'Bakış' isimli sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.
Giriş: 13 Eylül 2024 Cuma
NAZLI KEÇELİ
SERA ÇAMAŞ
ESRA DİNÇKÖK
NİLGÜN KEÇELİ
NİNA LODRİK
Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu'ndan ‘Bakış’ sergisi
Nazlı Keçili'nin kurucusu olduğu Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu'nda genç sanatçı Sera Çamaş'ın 'Bakış' isimli sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.
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