Moda sanat buluşması...

İstanbul Modern'de özel bir eğitim programı olarak tasarlanan Eco Art Lab kapsamında sanatçı Güneş Terkol ile "Hikaye Ağacı Dikim Atölyesi" düzenlendi. Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu'nun ev sahipliğinde "Döngüye Saygı" mottosuyla düzenlenen etkinliğe, aralarında Nazlı Sabancı ve Aslı Gümüşel gibi isimler katıldı.

Giriş: 12 Eylül 2024 Perşembe

NAZLI SABANCI, BÜŞRA ORAKÇIOĞLU BİBEROĞLU

BÜŞRA ORAKÇIOĞLU BİBEROĞLU

ASLI GÜMÜŞEL, BÜŞRA ORAKÇIOĞLU BİBEROĞLU

ASLI GÜMÜŞEL

GENEL

GENEL

GENEL

Moda sanat buluşması...

İstanbul Modern'de özel bir eğitim programı olarak tasarlanan Eco Art Lab kapsamında sanatçı Güneş Terkol ile "Hikaye Ağacı Dikim Atölyesi" düzenlendi. Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu'nun ev sahipliğinde "Döngüye Saygı" mottosuyla düzenlenen etkinliğe, aralarında Nazlı Sabancı ve Aslı Gümüşel gibi isimler katıldı.

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Moda sanat buluşması...

İstanbul Modern’de özel bir eğitim programı olarak tasarlanan Eco Art Lab kapsamında sanatçı Güneş Terkol ile “Hikaye Ağacı Dikim Atölyesi” düzenlendi. Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu’nun ev sahipliğinde “Döngüye Saygı” mottosuyla düzenlenen etkinliğe, aralarında Nazlı Sabancı ve Aslı Gümüşel gibi isimler katıldı.

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