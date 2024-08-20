Türkbükü'nde demirli teknelerinde tatil yapan Eda Kosif ve oğlu Kaan Kosif zodyak botlarıyla denizde tur atarak karaya çıktılar.
Giriş: 20 Ağustos 2024 Salı
EDA KOSİF VE OĞLU KAAN KOSİF BODRUM'DA TATİL YAPARKEN OBJEKTİFLERE YANSIDI.
EDA, KAAN KOSİF
EDA, KAAN KOSİF
EDA, KAAN KOSİF
EDA, KAAN KOSİF
EDA KOSİF
EDA KOSİF
EDA KOSİF
EDA KOSİF
Anne ve oğul denizde tur attı
Türkbükü'nde demirli teknelerinde tatil yapan Eda Kosif ve oğlu Kaan Kosif zodyak botlarıyla denizde tur atarak karaya çıktılar.
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