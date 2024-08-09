Neslişah Alkoçlar Düzyatan ailesiyle birlikte çıktığı Londra tatilinde dijital sanat galerisini gezerek sanat turu attı.
Giriş: 09 Ağustos 2024 Cuma
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
GENEL
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
Londra'da sanat turu...
Neslişah Alkoçlar Düzyatan ailesiyle birlikte çıktığı Londra tatilinde dijital sanat galerisini gezerek sanat turu attı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.