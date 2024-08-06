KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ, LÜKS TEKNESİNDE TRAŞ OLDU.
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
SEMAHAT ARSEL
RAHMİ KOÇ
Koç'un keyifli Bodrum tatili...
92 yaşındaki Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, geleneksel Bodrum tatiline devam ediyor. Lüks teknesinde traş olan Koç'un keyifli tatiline ablası Semahat Arsel eşlik ediyor.
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