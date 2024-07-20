ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ, NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN DÜZYATAN
Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan ve Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti Hırvatistan'da ailece tatil yapıyor.
Caroline Koç
Aylin Tahincioğlu
Yasemin Özilhan
İş dünyasının tanınmış simalarından Haluk Dinçer Türkbükü'nde kız arkadaşıyla objektiflere yansıdı.
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