Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeni yönetiminde Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak da yer alıyor
Giriş: 19 Temmuz 2024 Cuma
TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK, TFF YÖNETİMİNE GİRDİ
PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK
PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK
PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK
PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK
PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK
PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK
Kavak, TFF yönetiminde...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeni yönetiminde Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak da yer alıyor
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