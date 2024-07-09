Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, İrlandalı milyarder Michael Smurfit'in iş insanı oğlu Alexander Smurfit ile Ibiza tatilinde görüntülendi.
Giriş: 09 Temmuz 2024 Salı
ALESSANDRA AMBROSIO, MICHAEL SMURFIT
ALESSANDRA AMBROSIO, MICHAEL SMURFIT
ALESSANDRA AMBROSIO
ALESSANDRA AMBROSIO
ALESSANDRA AMBROSIO, MICHAEL SMURFIT
ALESSANDRA AMBROSIO
ALESSANDRA AMBROSIO
ALESSANDRA AMBROSIO
ALESSANDRA AMBROSIO
Milyarder sevgilisiyle Ibiza'da tatilde...
Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, İrlandalı milyarder Michael Smurfit'in iş insanı oğlu Alexander Smurfit ile Ibiza tatilinde görüntülendi.
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