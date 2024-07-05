Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Milli Takım kalecisi Mert Günok'a tebrik mektubu gönderdi.
Giriş: 05 Temmuz 2024 Cuma
GENEL
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
MERT GÜNOK
MERT GÜNOK
MERT GÜNOK
MERT GÜNOK
MERT GÜNOK
Koç’tan milli futbolcu Günok'a mektup!
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Milli Takım kalecisi Mert Günok'a tebrik mektubu gönderdi.
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