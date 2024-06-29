İş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı,bir mücevher markasıyla iş birliği yaptı ve teknede verdiği pozlarla mücevherleri tanıttı
Giriş: 29 Haziran 2024 Cumartesi
NAZLI SABANCI, GÜZELLİĞİYLE SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU
SABANCI, İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞI MÜCEVHER MARKASININ TASARIMLARIYLA BÖYLE POZ VERDİ
NAZLI SABANCI
HACI - NAZLI SABANCI
HACI - NAZLI SABANCI
HACI - NAZLI SABANCI
HACI - NAZLI SABANCI
Sabancı'dan özel işbirliği...
İş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı,bir mücevher markasıyla iş birliği yaptı ve teknede verdiği pozlarla mücevherleri tanıttı
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