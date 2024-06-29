Sabancı'dan özel işbirliği...

İş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı,bir mücevher markasıyla iş birliği yaptı ve teknede verdiği pozlarla mücevherleri tanıttı

Giriş: 29 Haziran 2024 Cumartesi

NAZLI SABANCI, GÜZELLİĞİYLE SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU 

SABANCI, İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞI MÜCEVHER MARKASININ TASARIMLARIYLA  BÖYLE POZ VERDİ

NAZLI SABANCI 

HACI - NAZLI SABANCI

HACI - NAZLI SABANCI

HACI - NAZLI SABANCI

HACI - NAZLI SABANCI

Sabancı'dan özel işbirliği...

İş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı,bir mücevher markasıyla iş birliği yaptı ve teknede verdiği pozlarla mücevherleri tanıttı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Koç modası...

Caroline Koç
Siyah tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan

Sabancı'dan özel işbirliği...

İş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı,bir mücevher markasıyla iş birliği yaptı ve teknede verdiği pozlarla mücevherleri tanıttı
Boğaz'da evlendiler...

Burcu Erçil ile Mehmet Yayla, Boğaz'da dünya evine girdi
Can Kıraç'a hüzünlü veda...

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde önemli rol üstlenen iş insanı Can Kıraç'ın cenaze töreni Bebek Camisi'nde yapıldı. Törene birçok önemli isim katıldı.
Saruhan'lar tatil sezonunu açtı...

Aylin-Hakan Saruhan çifti, yaz sezonunu Bodrum'da açtı
'Derin Tutku' Cennet Koyu'nda...

Su altında çektiği fotoğraflarla 'Derin Tutku' adını verdiği sergiler açan Ayşegül Dinçkök, yakın arkadaşı Milli sporcu Şahika Ercümen'le Cennet Koyu'nda denize girdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.