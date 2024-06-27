GÖCEK'TEN DÖNEN BEYZA UYANOĞLU İLE FERYAL GÜLMAN, AYAKLARININ TOZUYLA İSTANBUL'DA BİR DAVETE KATILDI
Cemiyet hayatında neler oluyor?
Cemiyet hayatından ünlü isimler, Amerika seyahatlerini, İstanbul'da katıldıkları davetleri ve iş toplantılarını sosyal medyadan paylaştılar...
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