Tatilden dönen iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla tatil anılarını yad ettiler
Giriş: 24 Haziran 2024 Pazartesi
ŞULE ARGÜDER, ÖZGE SANDER, AYFER KARAVAN VE SEVGİ TUNGA BODRUM'DA YEMEK YEDİ
SANEM TEZMAN, YUNANİSTAN TATİLİNDE OĞLUNA POZ VERDİ
SİNAN - MELDA KOSİF ÇİFTİ BAŞ BAŞA AKŞAM YEMEĞİNDE...
Seyahatlerden geriye kalanlar...
Tatilden dönen iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla tatil anılarını yad ettiler
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