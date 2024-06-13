Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının yeni projesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 13 Haziran 2024 Perşembe
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
Koç'tan yeni proje...
Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının yeni projesini sosyal medya hesabından paylaştı.
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