İş dünyasından ünlü isimler, yaz sezonunu düzenlenen özel bir parti ile açtı
Giriş: 10 Haziran 2024 Pazartesi
HALUK DİNÇER, BOĞAZ'DA PARTİDE ÇOK EĞLENDİ
GECENİN ÜNLÜ KONUKLARI ARASINDA İBRAHİM-MAYA BİTARGİL ÇİFTİ DE VARDI
FERRUH-SİBEL KARAKAŞLI ÇİFTİ, ŞIKLIKLARIYLA GÖZ DOLDURDU
ERKUT SOYAK, AYŞE SAN
ERAN TAPAN
ECE KIRAL, OSMAN GÜRSOY
EREN ÜÇLERTOPRAĞI
BURAK, TUNCAY, SELMAN AŞÇI
SELİM HAMAMCIOĞLU
ASLI KUSEYRİOĞLU
HAKAN-DEMET ATEŞ
ÖMER-BEGÜM BALLI
SÜLEYMAN KOSİF
Boğaz'da yaz partisi...
İş dünyasından ünlü isimler, yaz sezonunu düzenlenen özel bir parti ile açtı
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