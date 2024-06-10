Boğaz'da yaz partisi...

İş dünyasından ünlü isimler, yaz sezonunu düzenlenen özel bir parti ile açtı

Giriş: 10 Haziran 2024 Pazartesi

HALUK DİNÇER, BOĞAZ'DA PARTİDE ÇOK EĞLENDİ

GECENİN ÜNLÜ KONUKLARI ARASINDA İBRAHİM-MAYA BİTARGİL ÇİFTİ DE VARDI

FERRUH-SİBEL KARAKAŞLI ÇİFTİ, ŞIKLIKLARIYLA GÖZ DOLDURDU

ERKUT SOYAK, AYŞE SAN

ERAN TAPAN

ECE KIRAL, OSMAN GÜRSOY

EREN ÜÇLERTOPRAĞI

BURAK, TUNCAY, SELMAN AŞÇI

SELİM HAMAMCIOĞLU

ASLI KUSEYRİOĞLU

HAKAN-DEMET ATEŞ

ÖMER-BEGÜM BALLI

SÜLEYMAN KOSİF

Boğaz'da yaz partisi...

İş dünyasından ünlü isimler, yaz sezonunu düzenlenen özel bir parti ile açtı

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