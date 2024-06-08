Miniklerden Yed-i Sevda konseri

Musıki Eğitim Vakfı ve TEGV, Adıyaman'da müzik eğitimine devam eden çocuklara burs sağlamak amacıyla özel bir konser gecesi düzenledi.

Giriş: 08 Haziran 2024 Cumartesi

BEYZA UYANOĞLU

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

FERYAL GÜLMAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

MERİH TURAN

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Miniklerden Yed-i Sevda konseri

Musıki Eğitim Vakfı ve TEGV, Adıyaman'da müzik eğitimine devam eden çocuklara burs sağlamak amacıyla özel bir konser gecesi düzenledi.

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Miniklerden Yed-i Sevda konseri

Musıki Eğitim Vakfı ve TEGV, Adıyaman’da müzik eğitimine devam eden çocuklara burs sağlamak amacıyla özel bir konser gecesi düzenledi.
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