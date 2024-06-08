Musıki Eğitim Vakfı ve TEGV, Adıyaman'da müzik eğitimine devam eden çocuklara burs sağlamak amacıyla özel bir konser gecesi düzenledi.
Giriş: 08 Haziran 2024 Cumartesi
BEYZA UYANOĞLU
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
FERYAL GÜLMAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
MERİH TURAN
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Miniklerden Yed-i Sevda konseri
Musıki Eğitim Vakfı ve TEGV, Adıyaman'da müzik eğitimine devam eden çocuklara burs sağlamak amacıyla özel bir konser gecesi düzenledi.
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