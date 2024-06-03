Genç iş insanı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif, İbrahim-Maya Bitargil çifti ile Bodrum'da bir araya gelerek akşam yemeği yediler.
Giriş: 03 Haziran 2024 Pazartesi
EVELİZE-HAKAN KOSİF VE İBRAHİM VE MAYA BİTARGİL ÇİFTİ BODRUM'DA BİR ARAYA GELEREK YEMEK YEDİLER.
İBRAHİM VE MAYA BİTARGİL
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
Bodrum'da bir arada...
Genç iş insanı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif, İbrahim-Maya Bitargil çifti ile Bodrum'da bir araya gelerek akşam yemeği yediler.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.