Kırallar'ın mutlu günü...

ONUR KIRAL VE İREM BALTEPE ÇİFTİ GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜN TÖRENİYLE NİKAH MASASINA OTURDULAR.
ONUR KIRAL VE İREM BALTEPE ÇİFTİ GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜN TÖRENİYLE NİKAH MASASINA OTURDULAR.
FATİH VE FİGEN KIRAL ÇİFTİ MİSAFİRLERİ BİRLİKTE AĞIRLADILAR.
ŞÜKRAN- EMİL GÜZELİŞ
MERAL-HASAN KOSİF
SUZAN VE TURGUT TOPLUSOY ÇİFTİ DÜĞÜNE BİRLİKTE KATILMIŞTI.
BURAK-ÖZNUR YAKIN
İPEK TOPLUSOY KONUKLAR ARASINDAYDI.
PERVİN ERSOY, EMEL OYSAL
DİLEK-ALİ NURİ TÜRKER
ŞULE-ÖZALP ARGÜDER, ÖZGE-SEMİH SANDER
ASLI-BORA PEHLİVANLAR
HÜLYA KALYONCU
SERRA TÜRKER-MERT BAYIR
BUKET-HAYRETTİN TAŞDELEN
KAZIM-MİNE AKSU
NEJAT-CEYLAN ÇUHADAROĞLU
GENEL
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.