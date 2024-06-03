Kırallar'ın mutlu günü...

Fatih-Figen Kıral çiftinin büyük oğulları Onur Kıral ve İrem Baltepe çifti görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdiler.

Giriş: 03 Haziran 2024 Pazartesi

ONUR KIRAL VE İREM BALTEPE ÇİFTİ GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜN TÖRENİYLE NİKAH MASASINA OTURDULAR.

FATİH VE FİGEN KIRAL ÇİFTİ MİSAFİRLERİ BİRLİKTE AĞIRLADILAR.

ŞÜKRAN- EMİL GÜZELİŞ

MERAL-HASAN KOSİF

SUZAN VE TURGUT TOPLUSOY ÇİFTİ DÜĞÜNE BİRLİKTE KATILMIŞTI.

BURAK-ÖZNUR YAKIN

İPEK TOPLUSOY KONUKLAR ARASINDAYDI.

PERVİN ERSOY, EMEL OYSAL

DİLEK-ALİ NURİ TÜRKER

ŞULE-ÖZALP ARGÜDER, ÖZGE-SEMİH SANDER

ASLI-BORA PEHLİVANLAR

HÜLYA KALYONCU

SERRA TÜRKER-MERT BAYIR

BUKET-HAYRETTİN TAŞDELEN

KAZIM-MİNE AKSU

NEJAT-CEYLAN ÇUHADAROĞLU

GENEL

Kırallar'ın mutlu günü...

Fatih-Figen Kıral çiftinin büyük oğulları Onur Kıral ve İrem Baltepe çifti görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdiler.

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