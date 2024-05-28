Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Demet Müftüoğlu Eşeli,doğum gününü dostlarıyla birlikte Halas Yatı'nda kutladı.
Giriş: 28 Mayıs 2024 Salı
DEMET MÜFTÜOĞLU EŞELİ, CAROLINE KOÇ
SUZAN SABANCI
MELKAN TABANLIOĞLU, SAHİR OZAN
Dostlarıyla yeni yaşını kutladı
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Demet Müftüoğlu Eşeli,doğum gününü dostlarıyla birlikte Halas Yatı'nda kutladı.
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