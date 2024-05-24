Cannes'ın amfAR galasında şıklık yarışı

Eğlenceli geceden özel anlar...

Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş Türkiye'de yeni markası için bir parti düzenledi. Alaş'ın konukları arasında Koç Holding Başkanvekili, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile eşi Nevbahar Koç ve Esra Dinçkök de vardı.