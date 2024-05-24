Cannes'ın amfAR galasında şıklık yarışı

77. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel amfAr yardım galası dün gerçekleşti. AIDS hastalığıyla ilgili araştırmalara fon sağlayan yardım kuruluşunun gecesine dünyaca ünlü pek çok isim katıldı
77. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel amfAr yardım galası dün gerçekleşti. AIDS hastalığıyla ilgili araştırmalara fon sağlayan yardım kuruluşunun gecesine dünyaca ünlü pek çok isim katıldı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.