Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç Galatasaray galibiyeti sonrasında mutluluğunu eşi Nevbahar Koç ile birlikte çıktıkları akşam yemeğinde paylaştı.
Giriş: 22 Mayıs 2024 Çarşamba
ALİ KOÇ EŞİ NEVBAHAR KOÇ VE DOSTLARIYLA BİRLİKTE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'NÜN GALATASARAY KARŞILAŞMASINDAKİ GALİBİYETİNİ KUTLADI.
ALİ-NEVBAHAR KOÇ
ALİ-NEVBAHAR KOÇ
ALİ-NEVBAHAR KOÇ
ALİ-NEVBAHAR KOÇ
ALİ-NEVBAHAR KOÇ
ALİ-NEVBAHAR KOÇ
ALİ-NEVBAHAR KOÇ
Koçlar'ın eğlenceli gecesi...
Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç Galatasaray galibiyeti sonrasında mutluluğunu eşi Nevbahar Koç ile birlikte çıktıkları akşam yemeğinde paylaştı.
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