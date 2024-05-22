Koçlar'ın eğlenceli gecesi...

Mücevher sanatla buluştu...

Cemiyet hayatının mücevher tutkunu ünlü isimleri, sanatçı Mert Ege Köse'nin bir marka için özel olarak tasarladığı ‘MONAD’ koleksiyonunu önceki akşam gerçekleşen lansmanda inceleme fırsatı buldu.