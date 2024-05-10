Ülkemizin aydınlık geleceği için faaliyetlerini sürdüren TEV, 57. kuruluş yıldönümünde özel bir konsere ev sahipliği yaptı
Giriş: 10 Mayıs 2024 Cuma
ÖMER KOÇ
TEV'İN 50. YIL KONSERİNE ÖMER KOÇ, EV SAHİPLİĞİ YAPTI
MEHMET ŞÜKRÜ TEKBAŞ
NAZLI, HALİL DOĞAN BOLAK
ZEYNEP -ACAR GERMEN
GENEL
GENEL
GENEL
TEV'den 57. yıl konseri
Ülkemizin aydınlık geleceği için faaliyetlerini sürdüren TEV, 57. kuruluş yıldönümünde özel bir konsere ev sahipliği yaptı
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