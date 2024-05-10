‘Kadının Çekim Gücü’

Anneler Günü ve Dünya Aile Olma Haftası sebebiyle Liv Hospital, Parıltı Görme Engelliler Derneği ve Dünya Gazetesi 'Kadının Çekim Gücü' sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Giriş: 10 Mayıs 2024 Cuma

ASLIHAN SABANCI, PARILTI DERNEĞİ'NE DESTEK İÇİN ETKİNLİKTEYDİ

FERYAL GÜLMAN

NEŞE GÖNÜL, MERİ İSTİROTİ

MONİK İPEKEL

REYHAN İPEKEL

‘Kadının Çekim Gücü’

Anneler Günü ve Dünya Aile Olma Haftası sebebiyle Liv Hospital, Parıltı Görme Engelliler Derneği ve Dünya Gazetesi 'Kadının Çekim Gücü' sosyal sorumluluk projesine imza attı.

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