Anneler Günü ve Dünya Aile Olma Haftası sebebiyle Liv Hospital, Parıltı Görme Engelliler Derneği ve Dünya Gazetesi 'Kadının Çekim Gücü' sosyal sorumluluk projesine imza attı.
Giriş: 10 Mayıs 2024 Cuma
ASLIHAN SABANCI, PARILTI DERNEĞİ'NE DESTEK İÇİN ETKİNLİKTEYDİ
FERYAL GÜLMAN
NEŞE GÖNÜL, MERİ İSTİROTİ
MONİK İPEKEL
REYHAN İPEKEL
‘Kadının Çekim Gücü’
Anneler Günü ve Dünya Aile Olma Haftası sebebiyle Liv Hospital, Parıltı Görme Engelliler Derneği ve Dünya Gazetesi 'Kadının Çekim Gücü' sosyal sorumluluk projesine imza attı.
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