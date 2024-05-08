Boğaz'da görkemli defile...

Modacı Elie Saab heyecan verici iş birliği ile gerçekleştirdiği kapsül koleksiyonunu İstanbul Boğazı'ndaki özel defileyle tanıttı.

Giriş: 08 Mayıs 2024 Çarşamba

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Boğaz'da görkemli defile...

Modacı Elie Saab heyecan verici iş birliği ile gerçekleştirdiği kapsül koleksiyonunu İstanbul Boğazı'ndaki özel defileyle tanıttı.

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Boğaz'da görkemli defile...

Modacı Elie Saab heyecan verici iş birliği ile gerçekleştirdiği kapsül koleksiyonunu İstanbul Boğazı'ndaki özel defileyle tanıttı.
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