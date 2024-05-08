Modacı Elie Saab heyecan verici iş birliği ile gerçekleştirdiği kapsül koleksiyonunu İstanbul Boğazı'ndaki özel defileyle tanıttı.
Giriş: 08 Mayıs 2024 Çarşamba
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GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Boğaz'da görkemli defile...
Modacı Elie Saab heyecan verici iş birliği ile gerçekleştirdiği kapsül koleksiyonunu İstanbul Boğazı'ndaki özel defileyle tanıttı.
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