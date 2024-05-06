Caroline Koç, merhum eşi Mustafa Koç'un hayattayken çok istediği golf sahasını hayata geçirdi. Koç, Riva'daki 'Mustafa V. Koç Golf Sahası'nda özel bir davet vererek dostlarını ağırladı.
Giriş: 06 Mayıs 2024 Pazartesi
CAROLİNE-MUSTAFA KOÇ
CAROLİNE-MUSTAFA KOÇ
CAROLİNE-MUSTAFA KOÇ
CAROLİNE KOÇ
CAROLİNE KOÇ
CAROLİNE KOÇ
CAROLİNE KOÇ
CAROLİNE KOÇ
Koç'un vasiyeti gerçek oldu!
Caroline Koç, merhum eşi Mustafa Koç'un hayattayken çok istediği golf sahasını hayata geçirdi. Koç, Riva'daki 'Mustafa V. Koç Golf Sahası'nda özel bir davet vererek dostlarını ağırladı.
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