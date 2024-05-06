Koç'un vasiyeti gerçek oldu!

Caroline Koç, merhum eşi Mustafa Koç'un hayattayken çok istediği golf sahasını hayata geçirdi. Koç, Riva'daki 'Mustafa V. Koç Golf Sahası'nda özel bir davet vererek dostlarını ağırladı.

Giriş: 06 Mayıs 2024 Pazartesi

CAROLİNE-MUSTAFA KOÇ

CAROLİNE-MUSTAFA KOÇ

CAROLİNE-MUSTAFA KOÇ

CAROLİNE KOÇ

CAROLİNE KOÇ

CAROLİNE KOÇ

CAROLİNE KOÇ

CAROLİNE KOÇ

Koç'un vasiyeti gerçek oldu!

Caroline Koç, merhum eşi Mustafa Koç'un hayattayken çok istediği golf sahasını hayata geçirdi. Koç, Riva'daki 'Mustafa V. Koç Golf Sahası'nda özel bir davet vererek dostlarını ağırladı.

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Koç'un vasiyeti gerçek oldu!

Caroline Koç, merhum eşi Mustafa Koç'un hayattayken çok istediği golf sahasını hayata geçirdi. Koç, Riva'daki 'Mustafa V. Koç Golf Sahası'nda özel bir davet vererek dostlarını ağırladı.
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