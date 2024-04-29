TİLDA VE EROL TEZMAN ÇİFTİ ETKİNLİĞİ BÜYÜK BİR DİKKATLE TAKİP ETTİ.
GENEL
Tekne ve otomobil tutkunları buluştu
İş ve cemiyet hayatının tekne ve araba tutkunu isimleri bu yıl 5'incisi düzenlenen "Baharın Keyfini Sürün" etkinliğiyle Kalamış Marina'da bir araya geldi.
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