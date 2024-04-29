Tekne ve otomobil tutkunları buluştu

İş ve cemiyet hayatının tekne ve araba tutkunu isimleri bu yıl 5'incisi düzenlenen "Baharın Keyfini Sürün" etkinliğiyle Kalamış Marina'da bir araya geldi.

Giriş: 29 Nisan 2024 Pazartesi

SANEM VE RALF TEZMAN ÇİFTİ TEKNE VE OTOMOBİL TUTKUNLARINI BİR ARAYA GETİREN ETKİNLİKTE...

HİLAL KOSİF 'BAHARIN KEYFİNİ SÜRÜN' ETKİNLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

İŞ İNSANI HASAN KOSİF ETKİNLİKTE MİSAFİRLERLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ

EDA-SELİM KOSİF

EVELİZE KOSİF VE GENÇ İŞ İNSANI EŞİ HAKAN KOSİF DAVETTE MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI.

MORİS KOHEN

SİNAN KOSİF KIZI MELİNA VE EŞİ MELDA KOSİF İLE ETKİNLİĞE KATILDI

VOLKAN-SANEM BÜYÜKHANLI

RALF TEZMAN, KENAN DOĞULU-BEREN SAAT, SANEM TEZMAN

TİLDA VE EROL TEZMAN ÇİFTİ ETKİNLİĞİ BÜYÜK BİR DİKKATLE TAKİP ETTİ.

GENEL

Tekne ve otomobil tutkunları buluştu

İş ve cemiyet hayatının tekne ve araba tutkunu isimleri bu yıl 5'incisi düzenlenen "Baharın Keyfini Sürün" etkinliğiyle Kalamış Marina'da bir araya geldi.

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