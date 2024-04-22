İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit final serisinin son maçını izledi
Giriş: 22 Nisan 2024 Pazartesi
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU İLE EŞİ DİLEK İMAMOĞLU, FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ VE FB'Lİ YÖNETİCİLER VE FARUK ECZACIBAŞI MAÇI BİRLİKTE İZLEDİ
GENEL
ALİ KOÇ
SİMLA BEYAZIT
HÜSAMETTİN-SİMLA BEYAZIT
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Maç heyecanı...
İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit final serisinin son maçını izledi
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