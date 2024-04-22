Maç heyecanı...

İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit final serisinin son maçını izledi

Giriş: 22 Nisan 2024 Pazartesi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU İLE EŞİ DİLEK İMAMOĞLU, FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ VE FB'Lİ YÖNETİCİLER VE FARUK ECZACIBAŞI MAÇI BİRLİKTE İZLEDİ

GENEL

ALİ KOÇ

SİMLA BEYAZIT

HÜSAMETTİN-SİMLA BEYAZIT

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Maç heyecanı...

İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit final serisinin son maçını izledi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Kusursuz kombinler...

Ronit Gülcan
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan

Maç heyecanı...

İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit final serisinin son maçını izledi
Beckham'a özel parti...

Victoria Beckham için Tom Cruise'dan Salma Hayek'e, Spice Girls üyelerinden Eva Longoria'ya kadar yıldızlarla dolu bir doğum günü partisi düzenleyen David Beckham, gecenin sonunda eşini sırtında taşıdı.
Sanatseverler Venedik Bienal'inde...

Cemiyet hayatının sanatsever ünlü hanımları, Venedik Bienali’nin ana sergi mekânlarından Arsenale'de yer alan Türkiye Pavyonu’nun açılışında sanatçılarla bir araya geldiler.

Gülmanlar'ın sanat turu...

Feryal Gülman oğlu Aslan Kemal Gülman ile birlikte sanatçı Devrim Erbil'in sergisini gezdi.
Koçlar İtalya'da...

Caroline Koç kızları Esra ve Aylin Koç ile birlikte Milano'da tatil yaptı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.