ARZU VE ÖMER SABANCI ÇİFTİ TORUNLARI ARZU ALARA'YI İLK KEZ PAYLAŞTILAR.
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
Ailece 'Paris' tatili
Hacı-Nazlı Sabancı ve torunları Arzu Alara ile bir arada Fransa'da tatil yapan Arzu ve Ömer Sabancı çifti Paris'te torunlarıyla birlikte poz verdiler.
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