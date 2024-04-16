Ailece 'Paris' tatili

Hacı-Nazlı Sabancı ve torunları Arzu Alara ile bir arada Fransa'da tatil yapan Arzu ve Ömer Sabancı çifti Paris'te torunlarıyla birlikte poz verdiler.

Giriş: 16 Nisan 2024 Salı

HACI-NAZLI SABANCI ÇİFTİ KIZLARIYLA BİRLİKTE PARİS'TE POZ VERDİLER.

ARZU VE ÖMER SABANCI ÇİFTİ TORUNLARI ARZU ALARA'YI İLK KEZ PAYLAŞTILAR.

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

Ailece 'Paris' tatili

Hacı-Nazlı Sabancı ve torunları Arzu Alara ile bir arada Fransa'da tatil yapan Arzu ve Ömer Sabancı çifti Paris'te torunlarıyla birlikte poz verdiler.

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