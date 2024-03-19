Kaykay macerasını paylaştı

Genç iş insanı Ayşe Boyner kaykay üzerinde geçirdiği eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş: 19 Mart 2024 Salı

AYŞE BOYNER KAYKAY YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI.

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

Kaykay macerasını paylaştı

Genç iş insanı Ayşe Boyner kaykay üzerinde geçirdiği eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Zarif tercihler...

Caroline Koç
Stiliyle göz dolduruyor

Nevbahar Koç
Kusursuz kombinler...

Ronit Gülcan
Baba-kız Bebek'te...

İş insanı Ömer Dinçkök kızı Ayça Dinçkök'le birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.
Shakira: Aşkım için kariyerimi askıya aldım

Gerard Pique ile Shakira'nın 12 yıl süren ilişkileri, ihanet sebebiyle olaylı bir şekilde noktalanmıştı. Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı, Gerard Pique yüzünden kariyerinin uzun yıllar arka planda kaldığını söyledi
Kaykay macerasını paylaştı

Genç iş insanı Ayşe Boyner kaykay üzerinde geçirdiği eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ailece bir arada kutlama...

Genç iş insanı Hikmet Albayrak, eşi Alpin Albayrak'ın yeni yaşını çocukları ve aile üyeleriyle birlikte kutladı.
"Vira Bismillah"

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner İstanbul Boğazı'nda tekneyle açılarak balık tuttukları anları "Vira Bismillah" notuyla paylaştılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.