Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner İstanbul Boğazı'nda tekneyle açılarak balık tuttukları anları "Vira Bismillah" notuyla paylaştılar.
Giriş: 18 Mart 2024 Pazartesi
İŞ İNSANI CEM BOYNER EŞİ ÜMİT BOYNER İLE BALIĞA ÇIKTI.
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
"Vira Bismillah"
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner İstanbul Boğazı'nda tekneyle açılarak balık tuttukları anları "Vira Bismillah" notuyla paylaştılar.
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