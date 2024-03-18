"Vira Bismillah"

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner İstanbul Boğazı'nda tekneyle açılarak balık tuttukları anları "Vira Bismillah" notuyla paylaştılar.

Giriş: 18 Mart 2024 Pazartesi

İŞ İNSANI CEM BOYNER EŞİ ÜMİT BOYNER İLE BALIĞA ÇIKTI.

CEM-ÜMİT BOYNER

CEM-ÜMİT BOYNER

CEM-ÜMİT BOYNER

CEM-ÜMİT BOYNER

CEM-ÜMİT BOYNER

"Vira Bismillah"

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner İstanbul Boğazı'nda tekneyle açılarak balık tuttukları anları "Vira Bismillah" notuyla paylaştılar.

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