Sanatsever Banu Çarmıklı, İranlı çağdaş sanatçı Shirin Neshat ile bir araya geldiği anları 'Güzel bir anı' notuyla paylaştı.
Giriş: 15 Mart 2024 Cuma
BANU ÇARMIKLI, SHIRIN NESHAT
SHIRIN NESHAT
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
"Güzel bir anı"
Sanatsever Banu Çarmıklı, İranlı çağdaş sanatçı Shirin Neshat ile bir araya geldiği anları 'Güzel bir anı' notuyla paylaştı.
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