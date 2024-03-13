Boyner'den özel açılış...

Boyner Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, iş ve cemiyet dünyasından seçkin simaların katıldığı özel davetle yeni mağazasını açtı.

Giriş: 13 Mart 2024 Çarşamba

BOYNER YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM BOYNER VE EŞİ ÜMİT BOYNER AÇILIŞ DAVETİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR.

BÜLENT VE OYA ECZACIBAŞI ÇİFTİ AÇILIŞ DAVETİNE BİRLİKTE KATILARAK BOYNER AİLESİNİ TEBRİK ETTİLER.

BİLGÜN DERELİ KIZLARI EMİNE, ELİF, AYŞE BOYNER İLE BİRLİKTE POZ VERDİ.

CEM HAKKO OĞLU CAN HAKKO İLE BİRLİKTE GELDİĞİ DAVETTE MURAT BOYNER İLE BİR ARAYA GELDİ.

NEJDET-EMEL AYAYDIN, CEM BOYNER, EREN ÇAMURDAN

ALEV-HALİS KOMİLİ

CEM-CAN HAKKO, ÜMİT BOYNER

BOYNER AİLESİ

ASLI GÜMÜŞEL

Boyner'den özel açılış...

Boyner Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, iş ve cemiyet dünyasından seçkin simaların katıldığı özel davetle yeni mağazasını açtı.

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