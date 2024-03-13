CEM HAKKO OĞLU CAN HAKKO İLE BİRLİKTE GELDİĞİ DAVETTE MURAT BOYNER İLE BİR ARAYA GELDİ.
NEJDET-EMEL AYAYDIN, CEM BOYNER, EREN ÇAMURDAN
ALEV-HALİS KOMİLİ
CEM-CAN HAKKO, ÜMİT BOYNER
BOYNER AİLESİ
ASLI GÜMÜŞEL
Boyner'den özel açılış...
Boyner Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, iş ve cemiyet dünyasından seçkin simaların katıldığı özel davetle yeni mağazasını açtı.
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