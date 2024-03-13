Cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü hanımları, 'Dolomitler Çağdaş Sanatı' sergisinde bir araya geldiler
Giriş: 13 Mart 2024 Çarşamba
CAN ELGİZ, GIORGO MARRAPODI, SEVA ELGİZ
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
LEYLA ALATON
FERYAL GÜLMAN
DALIA GARİH
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Sanatseverleri buluşturan sergi...
Cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü hanımları, 'Dolomitler Çağdaş Sanatı' sergisinde bir araya geldiler
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