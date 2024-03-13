Sanatseverleri buluşturan sergi...

Cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü hanımları, 'Dolomitler Çağdaş Sanatı' sergisinde bir araya geldiler

Giriş: 13 Mart 2024 Çarşamba

CAN ELGİZ, GIORGO MARRAPODI, SEVA ELGİZ

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

LEYLA ALATON

FERYAL GÜLMAN

DALIA GARİH

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Sanatseverleri buluşturan sergi...

Cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü hanımları, 'Dolomitler Çağdaş Sanatı' sergisinde bir araya geldiler

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Zarif tercihler...

Caroline Koç
Stiliyle göz dolduruyor

Nevbahar Koç
Kusursuz kombinler...

Ronit Gülcan
Boyner'den özel açılış...

Boyner Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, iş ve cemiyet dünyasından seçkin simaların katıldığı özel davetle yeni mağazasını açtı.
Sanatseverleri buluşturan sergi...

Cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü hanımları, 'Dolomitler Çağdaş Sanatı' sergisinde bir araya geldiler
Koç, kamera karşısına geçti

Caroline Koç’un sahibi olduğu Selamlique Istanbul markası için kamera karşısına geçen Nevbahar Koç, ünlü oyuncu Nejat İşler'in sorularını yanıtladı.
Machler'in keyifli günü

İş insanı Sinan Dereli ile yürüyüş yapan Bettina Machler Boğaz'da form tuttuktan sonra torunuyla Bebek Parkı'nda eğlendi.
Bebek göründü...

Bebek bekleyen cemiyet hayatının genç simalarından Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, sosyal medya hesabından hamilelik pozu paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.