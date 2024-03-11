96. Oscar Ödül Töreni, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Los Angeles'taki Dolby Theatre'da sahiplerini buldu.
Giriş: 11 Mart 2024 Pazartesi
CILLIAN MURPHY EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU.
CILLIAN MURPHY
ROBERT DOWNEY EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU OSCAR'ININ SAHİBİ OLDU.
ROBERT DOWNEY
DA'VINE JOY RANDOLPH
JENNIFER LAME
CORD JEFFERSON
JAMES PRICE, SHOANA HEATH
ARNOLD SCHWARZENEGGER, JENNIFER LAME, DANNY DEVITO
DAVE MULLINS, CHRIS HEMSWORTH, ANA TAYLOR-JOY, BRAD BOOKER
ROBERT DOWNEY, MAHERSHALAH ALİ, CHRISTOPH WALTZ, TIM ROBBINS, KE HUY QUAN, SAM ROCKWELL
Oscar Ödülleri sahiplerini buldu!
96. Oscar Ödül Töreni, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Los Angeles'taki Dolby Theatre'da sahiplerini buldu.
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