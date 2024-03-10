EMİNE VE ERHAN KAMIŞLI ÇİFTİ ÖZLENİR AİLESİNİN MUTLULUKLARINA ORTAK OLDULAR.
FETHİ SABANCI KAMIŞLI DÜĞN TÖRENİNDE NİKAH ŞAHİDİ OLARAK YER ALDI.
SEDEF ZAİM
YILMAZ-GÜLDEN YILMAZ ÇİFTİ DÜĞÜNDE...
YALÇIN-TUNAY AYAYDIN ÇİFTİ DE DÜĞÜN TÖRENİNDEYDİ...
SARP-EDA EVLİYAGİL
AHMET-AYŞEGÜL HOTİÇ
AYFER TOPRAK
SİNAN ÖNCEL, KORAY BİLİCİ
MURAT-RİMA KOLBAŞI
ÇİSEM YILMAZ, ŞEHNAZ SÖZEN, MERT ÖZLENİR-NAZLI SELİN ŞENGEL, KERİM SABANCI KAMIŞLI, MARK BAŞOĞLU
SARPER, SEMRA-TAHSİN ÖZLENİR, MERT ÖZLENİR-NAZLI SELİN ŞENGEL, SERİL-CEMAL, KAAN ŞENGEL
Boğaz’da görkemli düğün...
Genç iş insanı Mert Özlenir ve Selin Şengel çifti Boğaz'da gerçekleşen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdiler.
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