Boğaz’da görkemli düğün...

Genç iş insanı Mert Özlenir ve Selin Şengel çifti Boğaz'da gerçekleşen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdiler.

Giriş: 10 Mart 2024 Pazar

NAZLI SELİN ŞENGEL VE MERT ÖZLENİR ÇİFTİ BOĞAZ'DA GERÇEKLEŞEN TÖRENLE DNYAEVİNE GİRDİLER.

HANDE ERÇEL VE HAKAN SABANCI ÇİFTİ DOSTLARINI MUTLU GNLERİNDE YALNIZ BIRAKMAMIŞTI.

EMİNE VE ERHAN KAMIŞLI ÇİFTİ ÖZLENİR AİLESİNİN MUTLULUKLARINA ORTAK OLDULAR.

FETHİ SABANCI KAMIŞLI DÜĞN TÖRENİNDE NİKAH ŞAHİDİ OLARAK YER ALDI.

SEDEF ZAİM

YILMAZ-GÜLDEN YILMAZ ÇİFTİ DÜĞÜNDE...

YALÇIN-TUNAY AYAYDIN ÇİFTİ DE DÜĞÜN TÖRENİNDEYDİ...

SARP-EDA EVLİYAGİL

AHMET-AYŞEGÜL HOTİÇ

AYFER TOPRAK

SİNAN ÖNCEL, KORAY BİLİCİ

MURAT-RİMA KOLBAŞI

ÇİSEM YILMAZ, ŞEHNAZ SÖZEN, MERT ÖZLENİR-NAZLI SELİN ŞENGEL, KERİM SABANCI KAMIŞLI, MARK BAŞOĞLU

SARPER, SEMRA-TAHSİN ÖZLENİR, MERT ÖZLENİR-NAZLI SELİN ŞENGEL, SERİL-CEMAL, KAAN ŞENGEL

Boğaz’da görkemli düğün...

Genç iş insanı Mert Özlenir ve Selin Şengel çifti Boğaz'da gerçekleşen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdiler.

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Boğaz’da görkemli düğün...

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